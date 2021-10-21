Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой под Владимиром

Пассажирский автобус врезался в большегруз на трассе «Волга» в Судогодском районе Владимирской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще шестерых доставили в больницу, рассказали в региональном УМВД.

Авария случилась около 03:30 часа на 187-м км автодороги М7 «Волга». Автобус «Мерседес» двигался в сторону Нижнего Новгорода, но врезался в стоящий на обочине грузовик. Причины ДТП выясняются.

Водитель фуры не пострадал, а вот людям в автобусе повезло меньше. В нем находились девять пассажиров и водитель. Четверо погибли на месте, шестерых скорая увезла в больницу. Состояние пострадавших пока не уточняется.

Напомним, в Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовая «Газель». В итоге пострадали 18 человек, пятеро в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

Владимир, Наталья Рязанова

Владимир. Другие новости 21.10.21

В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже. / Специалисты Google предотвратили атаки русскоговорящих хакеров. / Британский политик назвал Telegram приложением для экстремистов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»