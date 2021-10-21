Полиция накрыла в Тольятти подпольный водочный цех

Полиция нашла в Тольятти цех по производству суррогатного алкоголя. В помещении обнаружили более 1600 готовых к сбыту бутылок со спиртосодержащей жидкостью, сообщили в УМВД по Самарской области.

Цех находился в Комсомольском районе города. Внутри находились пластиковые бочки с остатками водно-спиртовой смеси, пустые бутылки, этикетки для бутылок и наклейки, имитирующие акцизные марки.

«Сотрудники полиции изъяли более 1 600 бутылок с готовой продукцией и этикетками различных водочных марок. Вся изъятая жидкость направлена на проведение химической экспертизы», – пояснили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок (ч. 3 ст. 327.1 УК РФ). Владелицей помещения оказалась 37-летняя местная жительница.

Напомним, в Оренбургской области 35 человек умерли, отправившись суррогатным алкоголем. Всего пострадали 64 человека, некоторые проходят лечение под надзором врачей, трое находятся в критическом состоянии. В связи с гибелью людей возбуждены уголовные дела с 16 подозреваемыми, 14 фигурантов взяли под стражу.

Тольятти, Наталья Рязанова

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