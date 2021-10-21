Брянский пенсионер обстрелял полицейского и сбежал

Полиция в Брянске ищет пенсионера, ставшего фигурантом дела о покушении на убийство. Мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника полиции и сбежал. Полицейский с тяжелым ранением доставлен в больницу, рассказали в региональном УМВД.

Нападение произошло около 19:00 часов 20 октября в брянском поселке Белые Берега. 67-летний местный житель трижды выстрелил в участкового, который на тот момент находился в отпуске. После мужчина сбежал, а участкового на скорой доставили в больницу.

Следователи установили личность стрелявшего и выяснили, что ранее он был судим и использовал незарегистрированное оружие. Орудие преступления передали на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (покушение на убийство, незаконный оборот оружия). На территории Брянской области введен план «Перехват», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Полиция попросила жителей области помочь с поиске подозреваемого. И предупредила, что он до сих пор может быть вооружен.

Напомним, в Челябинской области 81-летний мужчина устроил стрельбу в поликлинике. Он дважды выстрелил из сигнального пистолета и заперся в пустой регистратуре.

Брянск, Наталья Рязанова

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