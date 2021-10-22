Пожар на пороховом заводе под Рязанью: до 7 человек погибли, судьба 10 неизвестна

В Рязанской области при пожаре в цехе по производству пороха погибли три человека, еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По другой информации, число жертв достигает семи человек. Инцидент произошел на пороховом заводе в Шиловском районе.

Телеграм-каналы сообщают, что в цехе по производству пороха произошел взрыв, после чего начался пожар. По разным данным, погибли от пяти до семи человек. Телеграм-канал Baza пишет, что судьба девяти человек неизвестна. В свою очередь, телеграм-канал «112» сообщает, что пропали без вести 10 человек, пострадали 16 работников – сейчас их осматривают врачи.

Источник ТАСС рассказал, что пострадавших не менее 15 человек. По данным МЧС, возгорание на территории одного из цехов ФГУП «Эластик» не угрожает населению. В ведомстве заявили, что причиной пожара стало нарушение технологического процесса. Площадь возгорания уточняется.

Источник РИА «Новости» сообщил, что из-за пожара в пороховом цеху завода «Эластик» эвакуировано 12 человек.

По информации спасателей, сообщение о пожаре на заводе, расположенном в населенном пункте Лесной Шиловского района, поступило в 08:22 мск. На место ЧП выехали 8 пожарных автомобилей и 24 человека личного состава Государственной противопожарной службы. По данным источника «Интерфакса», на месте возгорания слышны взрывы.

Обновлено в 09:55

По информации администрации Шиловского района Рязанской области, пожар в пороховом цехе локализован, угрозы другим производственным площадкам нет.

Рязань, Наталья Петрова

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