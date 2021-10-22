Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью достигло 16

Девять человек, пропавших без вести при взрыве и пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, погибли. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на информированные источники. По их данным, их тела найдены при разборе завалов. Таким образом, общее число жертв достигло 16. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее МЧС России сообщило, что в результате инцидента 7 человек погибли, один госпитализирован, еще 9 пропали без вести. Всего на производственной площадке находилась смена из 17 человек. Пострадавший находится в в крайне тяжелом состоянии, у него ожоги 99% поверхности тела.

По данным источника ТАСС, взрыв произошел утром в пятницу на территории частной компании «Разряд», которая специализируется на производстве промышленной взрывчатки. Предприятие располагается на площадях ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», которое было признано банкротом в 2015 году.

По информации МЧС, информация о происшествии в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области поступила в 08:22 мск. В результате взрыва здание цеха по производству пороха полностью разрушено. Возникший после взрыва пожар к настоящему времени ликвидирован. Площадь возгорания составила 160 кв. м.

От здания цеха остались одни руины, фото: МЧС РФ

Официально причины пожара пока не озвучивались. Среди основных версий случившегося рассматривается нарушение технологического процесса, сообщает источник «Интерфакса».

Проверки по факту инцидента проводят Следственный комитет, прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор. Официальный представитель последнего Андрей Вилль заявил, что пока преждевременно говорить о предварительных причинах случившегося. «Ростехнадзор следит за развитием ситуации. Как только появится возможность, инспекторы приступят к осмотру места происшествия и опросу работников организации», – написал он в своем телеграм-канале.

Добавим, что на место происшествия в Рязанскую область «с целью координации сил и средств по ликвидации ЧС» вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян, говорится в сообщении ведомства. Сейчас на месте инцидента работают 170 сотрудников МЧС и 50 единиц техники.

Обновлено в 11:42

Минздрав Рязанской области подтвердил гибель 15 человек в результате ЧП на пороховом заводе. «Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Судьба еще одного человека остается неизвестной», – сообщается на сайте регионального правительства.

Рязань, Наталья Петрова

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