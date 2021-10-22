Вылетевший из Москвы в Казань пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва – Казань подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Домодедово, передает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. О причине не сообщается. Информация выясняется.

По данным СМИ, сигнал тревоги подал самолет A319-114 авиакомпании S7. Лайнер должен совершить посадку в Казани в 12:45. Сейчас самолет находится над Нижегородской областью.

Напомним, в ночь на 20 октября самолет Boeing 737 c хоккейной командой «Амур» на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Бегишево города Набережные Челны из-за разгерметизации передней двери. Лайнер выполнял рейс Бегишево – Хабаровск. На его борту было 42 пассажира и 8 членов экипажа. Спустя несколько часов после вынувжденгой посадки хоккеисты вылетели в Хабаровск на резервном борту.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.10.21

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