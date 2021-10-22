Экс-губернатора Фургала обвинили еще по двум статьям

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Бывшего главу региона подозревают в нескольких эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества, рассказал его адвокат Михаил Карапетян.

«Возбуждено очередное уголовное дело, по статьям 210 и 159 УК РФ. В данный момент обвинение не предъявлено, ожидаем допроса в понедельник в качестве подозреваемого», – цитирует юриста РИА «Новости».

В феврале Сергею Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменили покушение и убийство двух и более лиц организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление, а также незаконный оборот оружия.

Фургал стал подозреваемым в прошлом году, 9 июля 2020 года его задержали и сняли с должности. По версии следствия, он причастен к деятельности преступной группы, которая в 2004-2005 годах убила бизнесменов Евгения Зорю и Олега Булатова и покушалась на жизнь предпринимателя Александра Смольского. Фургал все обвинения отрицает.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.10.21

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