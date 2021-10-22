До 17 увеличилось число жертв взрыва на рязанском заводе

Получивший сильные ожоги работник завода скончался в больнице, сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области. В итоге вся рабочая смена в составе 17 человек погибла в результате взрыва на пороховом заводе в поселке Лесной.

«Пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания. Специалистами областной больницы проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении. По данным областного правительства, сотрудники МЧС ищут еще одного человека.

Ранее сообщалось о семи погибших и девяти пропавших в результате взрыва на ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик». Позже их тела нашли под завалами, оставшимися от рабочего цеха. Одного работника с обширными ожогами доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности на опасных производствах, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Специалисты ведомства и сотрудники областной прокуратуры проверят, поддерживалась на безопасность в пороховом цеху на установленном законом уровне.

«Рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», – рассказали в региональном управлении СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Рязань, Наталья Рязанова

Рязань. Другие новости 22.10.21

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