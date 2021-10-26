Жительница Ростова выбросила маленькую дочь с третьего этажа

Полиция задержала 25-летнюю жительницу Ростова Ярославской области за покушение на убийство. Женщина выбросила из окна третьего этажа свою дочку.

«Подозреваемая, находясь в квартире одного из домов по улице Первомайской, с целью причинения смерти выбросила из окна 3-го этажа свою 4-летнюю дочь. В настоящее время ребенок госпитализирован», – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники собирают доказательства и выясняют обстоятельства случившегося. Следствием готовятся документы для ходатайства в суд об аресте подозреваемой.

Как сообщал «Новый День», жительница Бийска Алтайского края выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа на глазах своего пятилетнего сына. после женщина попыталась покончить с жизнью, но обе пострадавшие выжили и доставлены в больницу.

Ростов, Наталья Рязанова

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