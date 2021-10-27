Волгоградец признал в бывшей подруге ведьму и поджег

Следователи передали в суд дело жителя города Новоаннинский Волгоградской области по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина заподозрил, что его бывшая девушка ведьма, и для проверки поджег ее.

По версии следствия, в мае 40-летний подсудимый пригласил в гости бывшую подругу и устроил застолье с алкоголем. В процессе он убеждал ее возобновить отношения, но женщина отказалась.

«Подсудимый высказал предположение, что потерпевшая является ведьмой, поскольку у нее светятся глаза, и решил проверить, горит она или нет. Он взял канистру с бензином, облил потерпевшую и поджег», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Женщина загорелась, и они вместе с мужчиной начали тушить пламя. Позже подсудимый сам обработал ожоги, которыми было покрыто 32% тела пострадавшей. Утром они вызвали скорую помощь, женщину доставили в ожоговый центр.

«Местного жителя обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с мучениями для потерпевшего). Санкцией предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы» – говорится в сообщении.

Напомним, житель Твери пытался заживо сжечь сожительницу, облив ее горючим. Он сбежал с места преступления, а женщина осталась жива., хотя получила ожоги дыхательных путей и 80% тела.

Новоаннинский, Наталья Рязанова

Новоаннинский. Другие новости 27.10.21

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