Видеоблогер получил 5 лет колонии за сбор и перевозку на Украину секретов о московском метро

Мосгорсуд вынес приговор по делу петербургского видеоблогера-диггера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном сборе и перевозе секретных сведений за пределы России. Он был признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну) и приговорен к пяти годам колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура.

Согласно материалам суда, Пыж являлся участником диггерского сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну.

С декабря 2018 года по август 2020 года он «незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе», говорится в сообщении надзорного ведомства.

Андрей Пыж был задержан сотрудниками ФСБ 5 августа прошлого года в Москве. На следующий день Мещанский суд столицы заключил его под стражу.

По информации СМИ, видеоблогера обвинили в сборе данных о станциях московского метро по грифом «секретно» и «подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения» и перевозке этих сведений на Украину. Отмечалось, что эта информация охраняются законом и относятся к гостайне.

В деле Пыжа фигурировали документы, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину. Со слов блогера, он хотел использовать их в личных целях в рамках своего блога. В итоге он отказался признать вину.

С учетом времени, которое Пыж провел в СИЗО, он сможет уже в 2022 году, по отбытии половины срока, подать ходатайство об условно-досрочном освобождении .

Андрей Пыж вел Youtube-канал Urbanturizm под ником МШ. Он известен видеорепортажами о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.

Москва, Наталья Петрова

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