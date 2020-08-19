Арестованного видеоблогера Пыжа обвиняют в перевозке на Украину секретов о московском метро

Известного видеоблогера Андрея Пыжа, арестованного по делу о незаконном доступе к государственной тайне, обвиняют в перевозке на Украину секретных данных о станциях московского метро и «подземных транспортных сооружениях мобилизационного предназначения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эти сведения охраняются законом и относятся к гостайне, пояснил собеседник агентства.

В деле Пыжа фигурируют документы, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину. Со слов блогера, он хотел использовать их в личных целях в рамках своего блога. Данные документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф «секретно», рассказал источник.

По словам другого источника, следить за Пыжом «стали уже давно». Он добавил, что сейчас в Тверской области в экспертном центре проводится экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера.

Андрей Пыж был задержан сотрудниками ФСБ 5 августа в Москве. Днем позже Мещанский суд столицы арестовал его до 5 октября по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 283.1 УК РФ). По этой статье ему грозит до 8 лет лишения свободы. По словам адвоката блогера Алексея Хальзова, обвинение не связано с блогом, который он ведет. В свою очередь член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила, что блогер не признает вину.

Андрей Пыж ведет Youtube-канал Urbanturizm под ником МШ. Он известен видеорепортажами о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.08.20

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