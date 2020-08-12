В Москве за незаконный доступ к гостайне арестован известный видеоблогер

Известному блогеру Андрею Пыжу грозит до 8 лет заключения, суд принял решение о его аресте по делу о незаконном доступе к государственной тайне. Пыж вел канал Urbanturizm под ником МШ, снимал заброшенные здания и погибшие города.

Об аресте Пыжа сообщил телеграм-канал Baza. Блогер пропал 5 августа, с ним не было никакой связи. После этого на сайте Мещанского суда Москвы появилась информация о том, что мужчина был арестован еще 6 августа по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 283.1 УК). «Дело серьезное, помимо ареста у блогера дома уже провели обыск», – отмечает Baza.

Сфера интересов МШ – заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. К примеру, ранее он пробрался на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, а также в реактор Горьковской атомной котельной. В конце мая блогер опубликовал видео с заброшенной тяговой подстанции РЖД в Москве, три недели назад – о своем путешествии на мотоцикле по старым военным объектам Рыбачьего полуострова в Мурманской области, а 2 августа устроил прямое включение, рассказав о своем путешествии и ситуации в Белоруссии. «Я заехал в Москву буквально на пару денечков, и уже в среду (5 августа – ред.) почешу в Петербург», – говорит Пыж.

Под этим видеороликом появились сочувственные комментарии подписчиков Андрея Пыжа: «Надеюсь тебя оправдают, очень годный контент на канале».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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