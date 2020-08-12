российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 августа 2020, 12:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве за незаконный доступ к гостайне арестован известный видеоблогер

Андрей Пыж. Фото: кадр из видео на Youtube-канале Urbanturizm

Известному блогеру Андрею Пыжу грозит до 8 лет заключения, суд принял решение о его аресте по делу о незаконном доступе к государственной тайне. Пыж вел канал Urbanturizm под ником МШ, снимал заброшенные здания и погибшие города.

Об аресте Пыжа сообщил телеграм-канал Baza. Блогер пропал 5 августа, с ним не было никакой связи. После этого на сайте Мещанского суда Москвы появилась информация о том, что мужчина был арестован еще 6 августа по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 283.1 УК). «Дело серьезное, помимо ареста у блогера дома уже провели обыск», – отмечает Baza.

Сфера интересов МШ – заброшенные здания, погибшие города и полусекретные объекты. К примеру, ранее он пробрался на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, а также в реактор Горьковской атомной котельной. В конце мая блогер опубликовал видео с заброшенной тяговой подстанции РЖД в Москве, три недели назад – о своем путешествии на мотоцикле по старым военным объектам Рыбачьего полуострова в Мурманской области, а 2 августа устроил прямое включение, рассказав о своем путешествии и ситуации в Белоруссии. «Я заехал в Москву буквально на пару денечков, и уже в среду (5 августа – ред.) почешу в Петербург», – говорит Пыж.

Под этим видеороликом появились сочувственные комментарии подписчиков Андрея Пыжа: «Надеюсь тебя оправдают, очень годный контент на канале».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

Белорусские силовики задержали координаторов протеста. / Власти Москвы выписали штрафы почти на полмиллиарда рублей за отсутствие масок и перчаток. / ЧП в Москве: в квартире нашли труп мужчины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

ЧП в Москве: в квартире нашли труп мужчины

В Москве перекрыт рынок «Теплый Стан», где ранее мигранты отбили земляка у полиции

В Москве на стройплощадке упавшим грузом убило рабочего

В Москве изъяли из продажи нелегальный препарат от коронавируса из мертвых рептилий: предлагали пить даже детям

В Москве задержан сексуальный маньяк: нападал женщин в Чоботовском лесу

Напал около жилых домов: в Москве задержан насильник

«Дело Политехнического музея»: экс-глава «Интеко», у которого прошли обыски, оказался свидетелем

Лежал в коляске: ночью в Москве обнаружен брошенный младенец

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,