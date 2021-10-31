Десятки пострадавших: массовое отравление туристов из России произошло в Египте

Массовое отравление российских туристов произошло в одном из отелей египетского курорта Хургада. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 40. Ранее источники сообщали о 10 отравившихся россиянах, а, по данным родственников пострадавших, в больницу попали от 20 до 30 человек. Работа гостиницы приостановлена.

Инцидент случился в отеле AMC Royal Hotel. По информации Федерации туристических палат Египта, отравились 40 российских туристов, передает ТАСС. 36 из них остаются в больнице, четверых выписали. Врачи оценивают состояние всех заболевших как удовлетворительное и стабильное. Медики могут отпустить госпитализированных граждан РФ в понедельник, 1 ноября, сообщил представитель федерации.

Массовым отравлением в гостинице уже занялась прокуратура. По ее распоряжению отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности. Ему грозят крупные штрафы и полное закрытие с отзывом лицензии.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что туристов из AMC Royal Hotel расселяют по другим гостиницам. Дипломаты следят за ситуацией. Генконсульство намерено выяснить, только ли россияне отравились в гостинице.

Информация о массовом отравлении российских туристов в отеле Хургады появилась накануне вечером. Первые отравившиеся начали сообщать о плохом самочувствии днем 30 октября. У всех пострадавших одинаковая симптоматика: люди жаловались на высокую температуру, тошноту, рвоту и диарею.

Напомним, авиасообщение между Россией и курортами Египта на Красном море возобновилось 9 августа. Авиаперевозки были закрыты в 2015 году после катастрофы российского пассажирского самолета над Синаем в результате теракта. Тогда погибли 224 человек.

Хургада, Наталья Петрова

Хургада. Другие новости 30.10.21

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