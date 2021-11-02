Ростуризм призвал власти Египта проверить отели после отравления в Хургаде

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда Эленани организовать проверку санитарными службами гостиниц и заведения общепита курортных городов после массового отравления российских туристов в Хургаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники обсудили вопросы безопасности отдыхающих из России в ходе телефонного разговора в понедельник.

Как отметила Догузова, в Египте начинается высокий туристический сезон, и зимой египетские курорты станут одними из самых востребованных направлений отдыха у российских туристов. В связи с этим она назвала безопасность россиян «абсолютным приоритетом» ее ведомства: «Все вопросы, связанные с безопасностью, должны находиться на особом контроле».

По словам руководителя Ростуризма, египетский министр выразил готовность принять все необходимые меры «для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов».

В минувшие выходные более 40 российских туристов, отдыхавших в отеле AMC Royal в Хургаде, обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Некоторым из них понадобилась госпитализация, но в понедельник все россияне были выписаны из больницы.

Отель AMC Royal временно перестал принимать новых гостей. Ведется прокурорская проверка по факту пищевого отравления. По данным туроператоров, почти всех российских туристов переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался менять гостиницу, поскольку в ближайшее время возвращается домой. Российские туроператоры приостановили продажу путевок в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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