Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Калугой

Четыре человека погибли при столкновении легковой иномарки и фуры. Легковушка врезалась сзади в большегруз, ехавший в том де направлении.

Авария случилась около 21:00 часа на 115-м км трассы М3 «Украина» на территории Малоярославецкого района. Hyundai и грузовик MAN двигались в одну сторону, когда легковушка внезапно догнала фуру.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», – рассказали в прокуратуре Калужской области.

Специалисты выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Новый День», столкновение пассажирского автобуса и большегруза на трассе «Волга» во Владимирской области привело к гибели четырех человек. Еще шестерых доставили в больницу.

Калуга, Наталья Рязанова

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