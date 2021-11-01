В калужской ИК раскрыли ячейку экстремистской организации

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности выявили в исправительной колонии №3 в Калужской области ячейку экстремистов. Материалы передали следователям для возбуждения уголовных дел, рассказали в пресс-службе ФСИН России.

Руководил ячейкой один из осужденных, занимавший «высшее положение в преступной иерархии». Он привлек к деятельности ячейки других осужденных, организовал доставку в ИК запрещенных предметов. Его сообщники с помощью угроз и насилия отбирали у других осужденных деньги.

«Осужденные, входившие в ячейку, пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения», – добавили в ведомстве.

Во ФСИН не уточнили, о какой организации идет речь, но «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в ИК-3 раскрыли ячейку запрещенного в России движения АУЕ.

Напомним, в исправительной колонии в Югре двое осужденных организовали ячейку террористической организации. Они склоняли других осужденных к террористической деятельности, распространяли агитационные материалы экстремистского содержания.

Калуга, Наталья Рязанова

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