Замглавы Ростова арестован по делу о взятках

Суд в Ярославле взял под стражу заместителя главы Ростова Великого Михаила Рысева. Чиновника задержали 29 октября по подозрению в коррупции.

Ходатайство следователя рассматривал Кировский районный суд. Рысева арестовали на два месяца, до 27 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

По предварительным данным, дело возбудили из-за взяток, полученных Рысевым на прежней должности – замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Как сообщал «Новый День», в Новосибирской области арестован замминистра ЖКХ и энергетики Владимир Нормайкин. Его подозревают в получении двух миллионов рублей в качестве взятки.

Ярославль, Наталья Рязанова

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