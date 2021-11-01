В Москве мужчина затащил девочку в машину и надругался

В Москве неизвестный мужчина изнасиловал ученицу восьмого класса.

Нападение на школьницу произошло на проспекте Мира. Злоумышленник ударил девочку по голове, после чего затащил ее в автомобиль и изнасиловал, сообщает РЕН ТВ.

Личность нападавшего устанавливается. Школьницу госпитализировали с травмами и в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку. Правоохранительные органы ищут подозреваемого.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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