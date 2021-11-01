Подозреваемый во взрыве газа в Набережных Челнах умер в больнице

В республиканской больнице Татарстана умер владелец квартиры в Набережных Челнах, где случился взрыв газа. 70-летний мужчина получил травмы во время инцидента и вместе с четырьмя пострадавшими был госпитализирован.

«В 2:30 по московскому времени мужчина скончался» – цитирует больничную пресс-службу «Интерфакс».

Напомним, взрыв случился 25 октября в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Следователи подозревают, что владелец квартиры, в которой был очаг взрыва, устроил ЧП намеренно. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве общественно опасным способом в связи со смертью 22-летней пострадавшей.

Следственный комитет также ведет расследование по ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг несмотря на то, что в 2010 году подозреваемый отказался от газоснабжения.

Набережные Челны, Наталья Рязанова

Набережные Челны. Другие новости 01.11.21

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