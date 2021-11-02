Раскрыто убийство расследовавшего громкие дела полковника МВД

Правоохранители задержали в подмосковном Королеве подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Алексея Новосельцева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, спецоперацию провели сотрудники уголовного розыска совместно с представителями ФСБ. Задержанный доставлен в следственные органы, добавила Волк.

Подозреваемым оказался житель Подольска 1961 года рождения – знакомый дочери убитого, уточнили в столичном управлении Следственного комитета. Подозреваемый сообщил на допросе, что совершил убийство из-за денежного долга, передает ТАСС. Мужчина задолжал Новосельцеву более 6 млн рублей.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело 74-летнего высокопоставленного правоохранителя в отставке обнаружили 25 октября в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1». Труп Новосельцева с множественными ножевыми ранениями нашла его дочь. Следователи рассматривали две версии расправы с полковником милиции в отставке – месть и ограбление.

Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу по расследованию экономических мотивов убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В итоге резонансное преступление было раскрыто, убийц приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.21

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