Саратовец пришел лечить руку и избил врача

Пьяный житель Балаково в Саратовской области пришел в травмпункт с раной на руке, но врач отправил его в местную поликлинику. Не согласный с решением медика мужчина избил его прямо на рабочем месте.

Мужчина в подпитии вечером пришел в травмпункт и потребовал помощи. Врач установил, что его гнойная рана уже затянулась, и срочно что-то предпринимать не нужно. Пациента отправили в поликлинику по месту проживания, но тот разозлился на отказ, повалил врача на пол и принялся бить ногами по голове, попадая и по лицу, пишет go64.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Медсестра и санитарка попытались оттащить напавшего от врача, но тот сбежал сам, когда понял, что полиция уже в пути. Подозреваемого нашли по горячим следам и задержали, им оказался 31-летний местный житель.

«У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. Также пострадавшему наложили швы на нижнюю губу. Следственным отделом по городу Балаково СУ Следственного комитета России по Саратовской области организована доследственная проверка», – рассказали в СКР.

Подобный случай уже был в Саратове в августе. Местный житель во время приема в травмпункте напал на врача, который в итоге оказался в больнице в состоянии средней тяжести.

Как сообщал «Новый День», суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя к двум годам в колонии общего режима за нападение на медика. Врач-педиатр приехал по вызову, но перепутал номер квартиры и постучал к соседу пациента. Тот спал пьяный и был недоволен, что его разбудили: избил врача, несколько раз ударил по голове.

Балаково, Наталья Рязанова

Балаково. Другие новости 03.11.21

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