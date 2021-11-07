СКР обвинил четырех напавших на молодого отца с ребенком в покушении на убийство

Следователи предъявили обвинение всех четырем подозреваемым по делу об избиении двух москвичей, один из которых был в маленьким сыном. Материалы в отношении обвиняемых переданы в суд для ареста.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификация действий фигурантов изменена. Теперь всем четырем вменяется не просто хулиганство, а покушение на убийство нескольких лиц, в том числе ребенка.

«Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Назначены судебные экспертизы, организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в столичном управлении СКР.

Напомним, нападение случилось вечером 4 ноября в Новой Москве. Четыре человека избили двух молодых мужчин, один из которым был с маленьким ребенком. Трое подозреваемых были задержаны 5 ноября, позже установили и задержали четвертого фигуранта. Материалы дела переданы из полиции в СКР.

Москва, Наталья Рязанова

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