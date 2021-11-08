Священник РПЦ получил 18 лет «строгача» за растление 53 мальчиков Его помощник приговорен к 12 годам строгого режима

Суд в Еврейской автономной области вынес приговор священнику и его помощнику-звонарю по делу о педофилии.

В растлении 53 мальчиков обвинялся настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов). Соучастником преступлений против несовершеннолетних был помощник священнослужителя – звонарь Сергей Моос. Суд признал обоих виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорил настоятеля храма к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а его помощника – к 12 годам «строгача», сообщает «ЕАО Медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Священнослужитель осужден по нескольким частям ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ст. 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), ст. 134 РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК РФ, звонарь – по ст. 132 УК РФ.

Подсудимые вину признали частично. Между тем, как отметили в надзорном ведомстве, гособвинение по уголовному делу представило достаточно доказательств, подтверждающих предъявленное им обвинение.

О задержании и аресте двух фигурантов дела о педофилии в ЕАО стало известно в ноябре 2019 года. В марте 2021 года уголовное дело было передано в суд.

Настоятель храма попал под следствие после того, как в Следственный комитет обратилась местная жительница с просьбой проверить 39-летнего священника на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. У Абрамова прошел обыск, в ходе которого полиция изъяла у него целый набор предметов «далеко не духовного предназначения», сообщал источник РИА «Новости» в силовых структурах. Отмечалось, что преступления против детей совершались на протяжении 12 лет – с 2007 по 2019 год.

Следствие установила, что в растлении детей также участвовал помощник священнослужителя – 26-летний звонарь Сергей Моос. Обоих сразу после задержания отправили под арест. Абрамова, по решению архиерея Биробиджанской епархии, на время следствия отстранили от служения в церкви.

Биробиджан, Наталья Петрова

Биробиджан. Другие новости 08.11.21

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