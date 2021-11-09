Пятеро погибших: под Воронежем две легковушки столкнулись лоб в лоб

Смертельное ДТП случилось в ночь на 9 ноября на трассе «Дон» в Воронежской области. Две иномарки столкнулись лоб в лоб, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Авария случилась около полуночи на 717-м км автодороги в Верхнемамонском районе. «Лада Приора» выскочила на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Рав4», рассказали в областном УМВД.

Оба водителя и их пассажиры погибли. В «Тойоте» с 48-летним москвичом ехали девочки 8 и 12 лет. А компанию 28-летнему водителю «Лады» составлял 40-летний мужчина. На место ДТП вызывали спасателей со спецоборудованием, чтобы достать тела из машин.

Как сообщал «Новый День», под Воронежем четверо взрослых и ребенок стали жертвами аварии из-за пьяного водителя. КамАЗ с пьяным водителем с прицепом налетел на место другого ДТП на трассе.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 09.11.21

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