На Кубани контрактник избил и лишил солдата зрения

В Сочи солдат-срочник полностью ослеп после издевательств сержанта, служившего по контракту. Суд признал сержанта виновным в превышении должностных полномочий и отправил на 4,5 года в колонию общего режима.

Обвинение доказало, что 24 марта обвиняемый находился в наряде, а солдат не вовремя пришел к нему. Разозлившись, сержант избил своего подчиненного, а потом принялся светить лазерной указкой ему в глаза. Позже врачи диагностировали у срочника полную потерю зрения на обоих глазах, передает ГТРК «Кубань».

В отношении сержанта началось разбирательство, которое вылилось в уголовное дело. Гарнизонный военный суд в Сочи решил назначить реальное наказание, и военнослужащий отправится в колонию.

Напомним, самое громкое дело о дедовщине завершилось в январе 2021 года, когда суд приговорил солдата-срочника к 24,5 года колонии строгого режима. Осужденный расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье за издевательства и угрозы насилия. Виновному в издевательствах над солдатами суд назначил условное наказание.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 10.11.21

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