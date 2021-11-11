Шесть жителей Хабаровска задержали за покупку поддельных прививочных сертификатов

Правоохранители задержали в Хабаровске шесть человек за приобретение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД. По данному факту возбуждены уголовные дела о взяточничестве.

Как выяснили сыщики, подозреваемые, жители краевого центра, «передавали должностным лицам денежное вознаграждение за получение фиктивных документов о прохождении вакцинации», говорится в сообщении. Чтобы придать процедуре реалистичность, на приеме в кабинете вакцинации к месту предполагаемого укола прикладывался ватный тампон, а предназначенный для инъекции препарат уничтожался.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к совершению этого преступления.

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее Роскомнадзор отчитался о блокировке более 4 тыс. ресурсов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды. МВД России, в свою очередь, сообщило, что во второй половине 2021 года полиция возбудила 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 10.11.21

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