В России с июля возбудили 503 дела о поддельных антиковидных сертификатах

Во втором полугодии полиция возбудила 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Только за неделю с 18 по 24 октября возбуждено 14 подобных дел, подсчитали в МВД России.
«Во втором полугодии возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 интернет-сайтов», – рассказала представитель ведомства Ирина Волк.
Представитель МВД отметила, что в России пресекают незаконный оборот сертификатов о вакцинации против Covid-19, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, фиктивных справок о титре антител и противопоказаниях к прививке.
Как сообщал «Новый День», злоумышленники подделывают не только российские медицинские документы, но и сертификаты о вакцинации европейскими препаратами. Евросоюз призвал российские власти тщательно расследовать подобные случаи.
Не менее сложная ситуация наблюдается и в других странах. Так, американские пограничники изъяли три тысячи поддельных антиковидных сертификатов из Китая.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 02.11.21
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