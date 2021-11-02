Евросоюз ожидает от России расследования о фейковых ковид-сертификатах

Евросоюз призвал российские власти провести тщательное расследование случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации европейскими препаратами. Ранее о появлении в даркнете мошенников, которые предлагают электронные ковид-сертификаты ЕС, сообщила «Лаборатория Касперского».

В представительстве Евросоюза в России сообщили, что Брюссель очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном мошенничестве, передает РБК. Фальсификация документов, будь то российских QR-кодов или цифровых Covid-сертификатов ЕС, запрещена и влечет за собой наказание.

«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», – добавили в дипмиссии.

По данным «Лаборатории Касперского», в даркнете средняя стоимость поддельного европейского сертификата о вакцинации составляет около 300 долларов. Объявления встречаются на русском и английском языках. Некоторые продавцы принимают плату в криптовалюте. Они уверяют, что данные о клиенте попадают в базу, сертификат имеет уникальный QR-код. Покупатель может выбрать страну вакцинации и препарат – AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. При этом подлинность сертификата можно проверить в специальных приложениях.

В Евросоюзе за использование поддельного сертификата о вакцинации грозит штраф, а также уголовное преследование. В России подобное деяние карается лишением свободы на срок до одного года.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 02.11.21

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