В Адыгее школьники получили ожоги глаз

В Адыгее несколько учеников школы пожаловались на резь в глазах после уроков. Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности обращения с прибором рециркуляции.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел в одной из школ Майкопа. «Предварительно установлено, что в результате нарушения правил эксплуатации прибора рециркуляции несколько детей в классе получили повреждения органов зрения различной степени», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет приняты соответствующие меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Накануне сразу в двух образовательных заведениях страны учащиеся получили ожоги глаз. В Кирове получили повреждения органов зрения 14 студентов колледжа информатики, финансов, права и управления. В Новосибирске во время кварцевания на уроке пострадали семь первоклашек.

Майкоп, Зоя Осколкова

Майкоп. Другие новости 11.11.21

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