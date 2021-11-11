Россия обдумает закрытие неба в случае санкций к «Аэрофлоту»

Власти России обсудят вопрос о закрытии неба для западных авиаперевозчиков, если компания «Аэрофлот» попадет под санкции. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что западные компании в зависимом положении благодаря положению России на карте.

По его словам, западные политики вынуждают Москву обсуждать запрет на пролет над территорией России. В случае введения ограничений в отношении сотрудников «Аэрофлота» к должностным лицам иностранных перевозчиков применят зеркальные санкции, предупредил политик.

«Надеюсь, до этого не дойдет. «Аэрофлот» здесь не причем. Они любой ценой пытаются «укусить» Россию», – цитирует Джабарова «Вести.ру».

Ранее днем российский «Аэрофлот» и Turkish Airlines стали кандидатами на ограничения со стороны Евросоюза в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе​​​. Власти ЕС заявили, что компании участвуют в перевозке мигрантов, которые позже штурмуют границы Польши, Литвы и Латвии в стремлении попасть в ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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