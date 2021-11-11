Экс-губернатора Хабаровского края будут судить в Подмосковье с участием присяжных

Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его соучастников будет рассматривать подмосковный суд с участием присяжных. Сегодня Верховный суд России направил дело Фургала в Люберецкий городской суд. ВС также продлил арест обвиняемых и их имущества на шесть месяцев, сообщает ТАСС.

На переносе слушаний из Железнодорожного районного суда Хабаровска в Московскую область настаивала Генпрокуратура РФ, передает «Интерфакс». Надзорное ведомство обосновывала это в том числе тем, что рассмотрение дела с участием присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса.

Напомним, 27 октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Фургала. Экс-чиновник обвиняется в убийстве (пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), уточнило надзорное ведомство. В деле также фигурируют его сообщники.

По версии следствия, Сергей Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали преступную группу для совершения убийств конкурентов по бизнесу в сфере скупки лома черного металла. На счету этой группировки покушение на предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома, и убийство двух бизнесменов, полагают следователи.

Москва, Наталья Петрова

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