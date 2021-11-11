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Четверг, 11 ноября 2021, 16:32 мск

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В Дагестане ректор фиктивно устроил в медвуз своих родственников

Ректора Дагестанского государственного медуниверситета (ДГМУ) Сулеймана Маммаева заподозрили в трудоустройстве «мертвых душ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, ректора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Мамаев фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали.

В ближайшее время в отношении самого ректора и его близких будут возбуждены уголовные дела.

Более того, есть вероятность, что Мамаев может стать фигурантом расследования о создании преступного сообщества, члены которого обложили поборами студентов и сотрудников университета.

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