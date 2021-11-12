Подростки избили и ограбили школьника в Ивановской области

Трое подростков избили и ограбили школьника в Ивановской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и оказалось, что это не первый проступок подозреваемых.

Вечером 7 ноября подозреваемые 15, 16 и 18 лет несколько раз ударили 14-летнего подростка и забрали его мобильный телефон. Сумма ущерба составила девять тысяч рублей, а школьник получил телесные повреждения.

«Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением неопасного для жизни или здоровья насилия). Все трое подозреваемых в настоящий момент уже привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений различной направленности», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», СКР в Смоленской области возбудил уголовное дело после двух эпизодов избиения школьницы. Группа подростков нападала на девочку два дня подряд в людных местах.

Иваново, Наталья Рязанова

Иваново. Другие новости 12.11.21

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