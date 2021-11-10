На Смоленщине подростки дважды избили одну и ту же школьницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении школьницы группой подростков в городе Гагарин Смоленской области. По версии следствия, они напали на девочку дважды, не стесняясь прохожих.

В первый раз толпа подростков напала на школьницу около магазина на улице Строителей днем 7 ноября. Второе избиение произошло тоже в общественном месте на следующий день. Следствие не уточняет, какие именно «телесные повреждения» получил ребенок.

По версии СКР, мотивом преступления стали хулиганские побуждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Горожане в соцсетях высказали другое мнение: школьнице досталось якобы за то, что распускала слухи о своих знакомых.

Следователи продолжают розыск всех нападавших. «Сотрудниками СК допрошены потерпевшая и ряд свидетелей по уголовному делу, назначены необходимые судебные экспертизы», – добавили в ведомстве. Прокуратура начала проверку органов системы профилактики и безнадзорности.

Напомним, с начала ноября произошло несколько подобных случаев. Так, в новосибирском метро толпа подростков избила двух школьников-кадетов и испортила им форму. В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о покушении на убийство против одного из напавших на школьника. А на Сахалине пятеро подростков, напавших на сверстника, довели мальчика до больницы, а себя – до уголовного дела о хулиганстве.

Гагарин, Наталья Рязанова

Гагарин. Другие новости 10.11.21

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