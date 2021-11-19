Состояние тяжелое: певица Марина Хлебникова попала в больницу после пожара

Певица, заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в Москве. Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает телеканал «360». Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

По данным столичного главка МЧС, пожар произошел поздно вечером 18 ноября в квартире на четвертом этаже в доме №14 по улице Ратной. По предварительной информации, загорелись личные вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар потушили в 22:51. Из квартиры спасли пятерых человек. Среди них, по данным СМИ, родители певицы и ее дочь. Они не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его сведениям, Хлебникова получила ожоги. По другим данным, певицу госпитализировали с отравлением продуктами горения. Как сообщает телеграм-канала Baza, артистка подключена к аппарату ИВЛ.

Москва, Наталья Петрова

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