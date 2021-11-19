Певицу Марину Хлебникову ввели в кому

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова помещена в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщили в медучреждении.

Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, артистка находится на аппарате искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Склифа.

По данным телеграм-канала Baza, Хлебникову ввели в медикаментозную кому. У нее обожжено 50% поверхности тела. У артистки серьезно пострадали лицо, грудь и ноги. Хлебникову забирали с места пожара в бессознательном состоянии, пишет телеграм-канал Shot.

Ранее сообщалось, что артистка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Пожар в двухуровневой квартире певицы на четвертом этаже одного из домов по Ратной улице в Москве произошел в четверг вечером. Горели вещи на площади 10 квадратных метров. По одним данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. По другим сведениям, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В момент пожара дома вместе с певицей, по уточненной информации, находились родители и дочь. Они не пострадали.

Огонь вспыхнул на втором этаже двухуровневой квартиры. Сейчас на месте происшествия работают специалисты для установления точной причины возгорания.

Москва, Наталья Петрова

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