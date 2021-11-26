российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 ноября 2021, 15:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Суд отказал Google в жалобе на штраф в 6 млн рублей

Фото: pixabay.com

Таганский суд Москвы признал законными штрафы по трем делам в отношении Google на сумму шесть миллионов рублей. Жалоба компании осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.

«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи от 19 августа, которыми на Google LLC наложены административные штрафы по трем делам, – всего на шесть миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Наказание было назначено по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ за то, что Google не удалил запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Ранее компания неоднократно привлекалась в административной ответственности в России за аналогичные нарушения.

Напомним, в начале ноября суд в Москве назначил Google штраф в 2 млн рублей. С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации на Google наложены административные штрафы на общую сумму в 32,5 млн рублей. Роскомнадзор заявил, что будет бороться с позицией крупных IT-компаний, согласно которой их внутренние правила стоят выше национальных законодательств.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии,