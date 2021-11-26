Суд отказал Google в жалобе на штраф в 6 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законными штрафы по трем делам в отношении Google на сумму шесть миллионов рублей. Жалоба компании осталась без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.

«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи от 19 августа, которыми на Google LLC наложены административные штрафы по трем делам, – всего на шесть миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Наказание было назначено по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ за то, что Google не удалил запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Ранее компания неоднократно привлекалась в административной ответственности в России за аналогичные нарушения.

Напомним, в начале ноября суд в Москве назначил Google штраф в 2 млн рублей. С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации на Google наложены административные штрафы на общую сумму в 32,5 млн рублей. Роскомнадзор заявил, что будет бороться с позицией крупных IT-компаний, согласно которой их внутренние правила стоят выше национальных законодательств.

Москва, Наталья Рязанова

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