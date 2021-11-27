До 15 человек выросло число отравившихся в «Листвяжной» горноспасателей

Число госпитализированных в Кемеровской области после ЧП на шахте «Листвяжная» горноспасателей увеличилось до 15 человек. Их лечат от отравления угарным газом, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков во время встречи с семьями погибших спасателей

«На этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 горноспасателей пострадали, лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», – цитирует Апалькова «Интерфакс».

Все пострадавшие и погибшие искали в шахте пропавших шахтеров и проходили по одному маршруту. Внутри шахты была «запредельная» концентрация угарного газа, который не только проникал в легкие, но и через кожу, слизистую оболочку глаз, пояснил Апальков.

«Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить», – сказал он.

Напомним, в Кемеровской области на три дня объявили траур в связи со взрывами на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в Беловском городском округе 25 ноября. по предварительным данным, взорвалась метано-воздушная смесь. 51 человек, в их числе пятеро спасателей, погиб.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также о халатности. Следователи задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Суд по ходаатйству СКР арестовал главного госинспектора Беловского отдела Ростехнадзора Вячеслава Семыкина на два месяца.

Кемерово, Наталья Рязанова

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