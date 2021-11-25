В Кузбассе объявлен трехдневный траур после пожара на шахте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Сегодня в результате пожара на шахте «Листвяжная» погибли 11 человек, еще 49, по последним данным, пострадали, 38 из них госпитализированы. В шахте остаются 35 горняков. В настоящее время операция по их спасению приостановлена из-за угрозы взрыва: на шахте превышена концентрация метана и оксида углерода. Спасательные работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня, сообщил Цивилев.

В Кузбасс вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, спасатели отряда Центроспас, медработники. Воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай санитарной эвакуации. Также на место ЧП прибудет замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в поселке Грамотеино в городе Белово поступил в 05:07 мск (09:07 по местному времени). Сначала сообщалось, что на шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров, и началось возгорание. Позже стало известно, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, и дым по вентиляции распространился по всей шахте. Работа шахты приостановлена.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Изначально было известно об одном погибшем.

Региональная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Президент России Владимир Путин на переговорах с сербским коллегой Сербии Александром Вучичем, которые прошли в Сочи, назвал аварию на кузбасской шахте большой бедой.

«Это большая беда, люди погибли! И кроме того, что я отдал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим, конечно, я мысленно с ними», – сказал глава государства. По его словам, спасатели «делают все возможное, но ситуация, к сожалению, легче не становится». «Есть опасность и для жизни самих спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения, будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей», – добавил Путин.

Кемерово, Наталья Петрова

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