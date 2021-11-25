Горняков эвакуируют с шахты в Кузбассе после взрыва и пожара, пострадали почти 30 человек

На шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в Кемеровской области произошел пожар после взрыва. В результате инцидента пострадали 29 человек. Под землей остаются 104 человек, идет эвакуация. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по данному факту.

По данным Сибирского управления Ростехнадзора, около 5:08 мск в шахте произошел взрыв в вентиляционном штреке № 823 и последовало задымление. Всего в шахте находились 287 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате аварии, по последним данным, пострадали 29 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Ранее СМИ сообщали о 15 пострадавших. Три человека получили травмы и находятся в тяжелом состоянии, двоих из них госпитализируют, сообщает агентство со ссылкой на центр медицины катастроф Кузбасса.

В то же время источник «Интерфакса» в администрации шахты сообщил о госпитализации 15 пострадавших. Отмечается, что все пострадавшие отравились продуктами горения.

В настоящее время идет эвакуация 104 человек, с ними установлена связь. На данный момент из шахты выведено 210 человек.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с инцидентом.

«Сегодня, 25 ноября, около 8:30 в пгт Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте «Листвяжной», работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», – говорится в сообщении ведомства. Проверку проводит Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Проверку в связи с происшествием проводят и следственные органы Кузбасса, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По его данным, в шахте продолжаются спасательные работы. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Кемерово, Наталья Петрова

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