Число жертв на шахте в Кузбассе выросло до 11. Под землей остается более 30 горняков

Число погибших после пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 11. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале

«Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», – написал он. Под землей остается более 30 горняков.

Ранее кузбасские власти сообщали о 10 жертвах ЧП на шахте. На тот момент оставалась неизвестной судьба 36 горняков. В шахте в момент возгорания находилось 285 горнорабочих, 239 из них, по уточненным данным, выведены на поверхность.

В больницах находится 43 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, 39 – легкой и средней тяжести, сообщил Цивилев.

В шахте продолжается поисковая операция. По данным МЧС РФ, в ней задействовано 173 горноспасателя и 39 единиц техники. На данный момент обследовано порядка 20 километров подземных выработок.

В Кузбасс по поручению президента РФ вылетел борт МЧС РФ с медиками, психологами и оперативной группой во главе с врио главы ведомства Александром Чуприяном для организации помощи пострадавшим на шахте.

По факту инцидента в шахте возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Изначально сообщалось об одном погибшем.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в поселке Грамотеино в городе Белово поступил в 05:07 мск (09:07 по местному времени). Сначала сообщалось, что на шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров, и началось возгорание. Позже стало известно, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, и дым по вентиляции распространился по всей шахте. Работа шахты приостановлена.

Кемерово, Наталья Петрова

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