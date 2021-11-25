Число пострадавших при пожаре на шахте в Кузбассе превысило 40 человек

Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в поселке Грамотеино Кемеровской области достигло 41 человека. Все они отравились угарным газом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее сообщалось о 29 пострадавших. В центре медицины катастроф Кузбасса отмечали, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют.

По предварительным данным МЧС, в шахте на момент инцидента находились 287 горняков. По другим сведениям, в момент ЧП под землей находились 285 человек. На данный момент эвакуированы 236 человек.

После пожара неизвестно местонахождение 49 горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты. Там предположили, что они самостоятельно поднимаются на поверхность.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил в 05:07 мск. По данным Ростехнадзора и МЧС, на шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров и последовало возгорание.

Позже появилась информация, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после этого дым по вентиляции распространился по всей шахте.

На место инцидента выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщает телеграм-канал главы региона.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возгорания на шахте.

Обновлено в 9:11

Число пострадавших при ЧП на шахте выросло до 43 человек, один горняк погиб. Все пострадавшие доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные – легкой и средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. Глава региона прибыл на место инцидента и возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.

На месте работают 11 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС РФ, ожидается прибытие еще семи отделений спасателей.

Кемерово, Наталья Петрова

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