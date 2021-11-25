Пожар на кузбасской шахте: погибли 9 горняков, судьба еще 40 неизвестна

После пожара на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. На месте ЧП работает следственная группа. По последним данным, в результате ЧП погибли 9 горняков, судьба 40 шахтеров остается неизвестной.

По данным МЧС России, на поверхность выведено 237 горняков, пострадали 45 человек. Всего в шахте находилось 285 человек. Под землей, по информации ведомства, остаются 48 горняков. Горноспасатели ведут их поиск.

В свою очередь кузбасские власти сообщили о гибели шести горняков. «В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилева. Отмечается, что все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

Позднее власти Кузбасса уточнили, что число погибших выросло до девяти. «В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими», – информирует областная администрация.

На данный момент из 40 км участков горных выработок обследовано 18 км. На пройденных участках зафиксирована слабая задымленность, в целом «обстановка неопасная», говорится в сообщении. В шахте работают 19 отделений спасателей – 154 человека личного состава.

Как уточняется, в больницы доставлено 43 пострадавших. Состояние четырех из них медики оценивают как тяжелое.

Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» (входит в «СДС-Уголь») в поселке Грамотеино поступил в 05:07 мск. Изначально сообщалось, что на шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков на глубине 250 метров, и началось возгорание. Позже стало известно информация, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, и дым по вентиляции распространился по всей шахте.

На место инцидента прибыл губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте.

Добавим, врио главы МЧС Александр Чуприян проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии из-за происшествия на шахте «Листвяжная». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС открыло горячую линию после пожара в кузбасской шахте, телефон: 8-800-775-17-17. На месте происшествия работают психологи ведомства.

Кемерово, Наталья Петрова

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