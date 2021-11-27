Тела еще пяти погибших горняков найдены в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели нашли в кузбасской шахте «Листвяжная» тела еще пяти погибших. Увеличилось и число пострадавших, которым понадобилась госпитализация.

«В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте «Листвяжная» горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров. Тела подняты на поверхность», – говорится в сообщении МЧС в официальном телеграм-канале.

Днем 27 ноября в шахту спустились три отделения горноспасателей: одно разведывает путь, еще два идут следом в качестве резерва. Они проверили 1950 метров горных выработок. Спасатели подтвердили, что повреждения внутри выработки говорят в пользу версии о взрыве газо-метановой смеси, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Власти региона намерены поднять на поверхность всех, кто был в шахте в момент происшествия. «Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно, права терять больше ни одного человека мы не имеем», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Число госпитализированных пострадавших увеличилось до 63 человек. В Кузбасской больнице скорой медицинской помощи лечатся 11 человек. Врачи планируют выписать девять из них уже 29 ноября. Еще двое остаются в состоянии средней тяжести.

Еще 41 пострадавший находится под наблюдением врачей в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров. Большинство, 35 человек, в состоянии средней тяжести, трое – тяжелые, а трое чувствуют себя удовлетворительно. Еще один человек лечится в Прокопьевской больнице, а 12 пострадавших получили медпомощь амбулаторно, передает телеканал РЕН-ТВ.

Как сообщал «Новый День», утром 25 ноября в результате ЧП в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек. В шахте находились 285 горняков, несколько тел удалось поднять на поверхность, пока спускаться не стало слишком опасно для спасателей. Пятеро горноспасателей погибли, 15 пострадали, они госпитализированы.

Все пятеро подозреваемых по двум уголовным делам в связи с гибелью людей взяты под стражу на время расследования. Руководство шахты стало фигурантами дела о нарушении требований промбезопасности, в результате чего погибли люди. Два сотрудника Ростехнадзора арестованы за халатность.

Кемерово, Наталья Рязанова

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