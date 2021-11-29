Якутия должна 184 млн рублей тушившим пожары добровольцам

Долги перед добровольцами, все лето тушившими лесные пожары в Якутии, составил 184,4 млн рублей. Почти четверть мобилизованных граждан осталась без оплаты, сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

Добровольцы пожаловались СМИ на задержку выплат за участие в тушении природных пожаров на территории Якутии. Летом Общественный добровольческий штаб в республике приглашал местных жителей и россиян из других регионов помочь бороться с огнем. Многие откликнувшиеся пока не получили оплату за свой труд.

Минэкологии Якутии подтвердило, что задолженность имеется, но денег на выплаты в бюджете пока нет. Власти республики ждут транш из резервного фонда правительства России.

«Имеется долг перед 4 402 мобилизованными гражданами. Остаток оплаты 184,4 млн рублей будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств. Проект распоряжения о выплате находится на согласовании в Минфине РФ», – рассказали в министерстве.

Глава республики Айсен Николаев поручил первому вице-премьеру Якутии Дмитрию Садовникову решить вопрос с погашением задолженности

«Четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получили выплаты. Необходимо выстроить работу с Минфином РФ, чтобы полностью погасить задолженность», – сказал Николаев в ходе планерного совещания.

Напомним, из-за лесных пожаров в Якутии более двух месяцев (с 23 июня по 14 сентября) действовал режим ЧС регионального характера. В регионе приостанавливали работу аэропорта и навигацию из-за сильной задымленности. Ущерб от огня уже на конец июля превышал один миллиард рублей.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»