Спасатели нашли тела еще 18 погибших в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели нашли тела 18 погибших горняков в кузбасской шахте «Листвяжная», но работы по поднятию на поверхность приостановлены. Высокая концентрация газа вынудила бригаду покинуть шахту, рассказали в областном управлении МЧС.

«Установлено местонахождение 18 погибших, десять подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили», – цитирует сообщение «Интерфакс».

На сегодняшний день найдены тела 29 погибших, из них 11 уже вынесли из забоя. Их 95 выживших, чье здоровье пострадало, в больницах остались 27 человек. Они постепенно идут на поправку, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

«На 12 часов 30 ноября в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших. Один в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном. Сегодня к выписке готовятся 11 человек», – говорится в сообщении.

Еще 49 пострадавших лечатся на дому под наблюдением врачей. В больницы обратились еще 23 человека, чье состояние напрямую не связано с отравлением угарным газом. Девятерых также отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о 95 пострадавших, из них 83 были госпитализированы, 12 проходили лечение амбулаторно. Из четырех находившихся в тяжелом состоянии пациентов, накануне двум стало лучше.

Напомним, ЧП на шахте «Листвяжная» случилось 25 ноября, когда из забоя повалил дым. Большинство рабочих успели покинуть выработку, но 51 человек погиб, включая пятерых спасателей. Власти РФ и региона начали выплаты семьям погибших и пострадавшим, денежные компенсации перечисляются и от владельцев шахты.

Три человека из руководства «Листвяжной» и два инспектора Ростехнадзора арестованы в рамках уголовных дел о халатности и нарушении правиле безопасности.

Кемерово, Наталья Рязанова

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