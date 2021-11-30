Под Владимиром двухлетний малыш выстрелил себе в лицо

Столичные врачи занимаются лечением двухлетнего мальчика, нанесшего себе травму из пистолета. Ребенок выстрелил себе в лицо из оставленного без присмотра оружия, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Ведомство начало проверку, когда врачи города Камешково сообщили им о маленьком пациенте. Ребенка с травмой доставили в районную больницу 28 ноября из соседнего поселка. Мальчик – младший из трех детей у мамы, проживающей с сожителем.

«Мужчина пренебрег требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе. Оставшись в какое-то время без присмотра взрослых, малолетний ребенок взял оружие и выстрелил из него, попав себе в лицо», пояснили в прокуратуре.

Из камешковской больницы мальчика перевезли в московскую клинику, где он и находится на лечении.

«Прокуратурой выясняются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Абакане в Хакассии школьник похвастался отцовским ружьем перед малолетним соседом и случайно выстрелил. Два месяца врачи боролись за жизнь малыша, но ребенок умер. Отец школьника стал фигурантом уголовного дела.

Камешково, Наталья Рязанова

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