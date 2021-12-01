В Башкирии двух детей доставили в больницу с места пожара

Два ребенка пострадали при пожаре в частном доме в башкирской деревне Имангулово. Мальчик и девочка вместе с отцом успели выбежать из дома, но надышались дымом, рассказали республиканском управлении МЧС.

Пожар случился вскоре после полуночи 1 декабря. Огонь охватил 104 кв м, уже через полчаса его потушили. Других пострадавших нет, а обоих детей с отравлением угарным газом доставили в больницу.

На месте работают специалисты МЧС, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, ребенок погиб в крупном пожаре в Сызрани Самарской области. С загоревшегося дома огонь распространился на дворовые постройки, и только через час спасатели смогли войти в обгоревший дом.

Уфа, Наталья Рязанова

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