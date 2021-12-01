Один человек погиб, более 20 пострадали в ДТП с фурой под Елабугой

Один человек погиб при столкновении автобуса с вахтовиками и фуры под Елабугой. Еще 21 человек получил различные травмы.

Авария случилась рано утром на 9-м км трассы Елабуга-Гари-Абалач. По предварительным данным, автобус въехал в стоящий на обочине тяжеловоз, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Татарстана.

Один человек погиб на месте, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии, еще 20 человек пострадали. Один пострадавший отказался от медицинской помощи, остальных отвезут в больницу скорой помощи Набережных Челнов. По данным телеграм-канала Mash, состояние большинства пассажиров оценивается как средней тяжести. Самые частые травмы: переломы, ушибы грудной клетки, сотрясения мозга.

Прокуратура и ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее три человека стали жертвами массовой аварии на трассе в Самарской области, когда две легковых иномарки столкнулись с большегрузом МAN.

Елабуга, Наталья Рязанова

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